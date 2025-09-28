Денис Седашов

Легенда бокса Джеймс Тоні выразил уверенность, что сможет победить любого из ведущих тяжеловесов современности — Тайсона Фьюри, Александра Усика или Энтони Джошуа. Об этом он сказал в интервью Boxing King Media.

Тони отметил, что относится с уважением к достижениям этих бойцов, но не сомневается в собственных силах:

Все они. Легкая работа. Мы тренируемся — это будет легкая работа, поверьте мне. Я все равно нокаутирую всех этих парней. Точка. Джеймс Тони

