Соперник Постола: «Я поклонник Усика и Ломаченко – они настоящие легенды»
Испанский боксер – о бое с бывшим чемпионом мира
около 2 часов назад
Испанский боксер первого среднего веса Алехандро Мойя (22-2, 12 KO) для портала LuckyPunch поделился мыслями о поединке за титул IBO International в Киеве с бывшим чемпионом мира в полусреднем дивизионе Виктором Постолом (32-5, 12 KO).
Ты будешь боксировать за титул IBO International против Виктора Постола. Считаешь ли этот поединок самым важным в своей карьере и почему?
«Да, безусловно. Если я выиграю, попаду в поле зрения всего боксерского мира. Именно поэтому это сейчас самый важный бой в моей карьере».
Как оцениваешь карьеру и боксерские навыки Виктора Постола?
«Он – великий чемпион, который встречался с элитой мирового бокса. Считаю его очень умным и опытным соперником».
Что тебе известно об украинском боксе? Следил ли за нашими боксерами?
«Да, я хорошо знаю, что в Украине очень сильная школа любительского бокса. Я фанат Усика и Ломаченко – они настоящие легенды».
Ты стал одним из немногих иностранных боксеров, которые согласились приехать в Украину. Почему решился на этот шаг?
«Потому что я долго ждал возможности выйти против топового соперника. Постол дал мне такую возможность, и я не мог её отклонить».
11 октября в Киеве, в «Дворце спорта», состоится большое боксерское шоу. Приходилось ли тебе раньше участвовать в подобных мероприятиях и как оцениваешь предстоящий турнир?
«Я уже боксировал на больших аренах в Испании и Белфасте, и знаю, что это всегда невероятное зрелище. Для меня большая честь возглавить такой турнир в Киеве».
Какие твои ожидания от боя с Виктором Постолом? Какова будет тактика?
«Моё главное ожидание – принести победу Испании, что бы ни случилось. А тактику я оставлю для себя и своей команды».
Напомним, поединок между Постолом и Мойей за титул IBO International состоится 11 октября 2025 года в Дворце спорта в Киеве.