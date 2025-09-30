Владимир Кириченко

Испанский боксер первого среднего веса Алехандро Мойя (22-2, 12 KO) для портала LuckyPunch поделился мыслями о поединке за титул IBO International в Киеве с бывшим чемпионом мира в полусреднем дивизионе Виктором Постолом (32-5, 12 KO).

Ты будешь боксировать за титул IBO International против Виктора Постола. Считаешь ли этот поединок самым важным в своей карьере и почему?

«Да, безусловно. Если я выиграю, попаду в поле зрения всего боксерского мира. Именно поэтому это сейчас самый важный бой в моей карьере».

Как оцениваешь карьеру и боксерские навыки Виктора Постола?

«Он – великий чемпион, который встречался с элитой мирового бокса. Считаю его очень умным и опытным соперником».

Что тебе известно об украинском боксе? Следил ли за нашими боксерами?

«Да, я хорошо знаю, что в Украине очень сильная школа любительского бокса. Я фанат Усика и Ломаченко – они настоящие легенды».

Ты стал одним из немногих иностранных боксеров, которые согласились приехать в Украину. Почему решился на этот шаг?

«Потому что я долго ждал возможности выйти против топового соперника. Постол дал мне такую возможность, и я не мог её отклонить».

11 октября в Киеве, в «Дворце спорта», состоится большое боксерское шоу. Приходилось ли тебе раньше участвовать в подобных мероприятиях и как оцениваешь предстоящий турнир?

«Я уже боксировал на больших аренах в Испании и Белфасте, и знаю, что это всегда невероятное зрелище. Для меня большая честь возглавить такой турнир в Киеве».

Какие твои ожидания от боя с Виктором Постолом? Какова будет тактика?

«Моё главное ожидание – принести победу Испании, что бы ни случилось. А тактику я оставлю для себя и своей команды».

Напомним, поединок между Постолом и Мойей за титул IBO International состоится 11 октября 2025 года в Дворце спорта в Киеве.