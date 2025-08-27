Бывший спарринг-партнер Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) Кайрон Дэвис (19-4-1, 6 KO) высказался в интервью Mill City Boxing о предстоящем мегафайте:

Я не думаю, что (Кроуфорд) может причинить ему боль одним ударом. Возможно, он может нанести сечку или что-то в этом роде. Возможно, разбить его ударами по корпусу. Это то, что ему придется сделать. Ему нужно целенаправленно работать по телу. Это будет очень, очень сложная задача.

Канело действительно может драться. У него есть приемы, у него есть ловушки, он может нанести любой удар... Сможет ли Канело остановить (Кроуфорда)? Я думаю, да. Он больший парень, одним ударом можно решить проблему. Но я не вижу, чтобы кто-то из этих парней останавливал другого. Я думаю, что Канело выиграет бой решением, потому что Кроуфорд делает некоторые вещи, чтобы поддерживать равновесие. Он знает, как ограничить некоторые вещи, которые ты умеешь делать хорошо, но я думаю, что (выиграть) для Теренса немного многовато. Я не думаю, что он сможет сделать достаточно в атакующем плане, чтобы выиграть раунды, когда на него будет столько давления.