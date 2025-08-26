Олег Гончар

Временный чемпион WBC во втором среднем весе Кристиан Мбилли (29-0, 24 КО) поделился ожиданиями от боя против непобежденного гватемальца Лестера Мартинеса (19-0, 16 КО), который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе в андеркарде боя Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) — Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), сообщает The Ring.

«Я готов устроить шоу и показать, что я следующий соперник победителя боя Канело – Кроуфорд. Мартинес — крепкий, умеет боксировать и сражаться. Его сила поражает, но мы разрабатываем стратегию, чтобы победить. Это самый сложный бой в моей карьере, но я не отношусь к нему легкомысленно». Кристиан Мбилли

Мбилли, который занимает первое место в рейтинге WBC, имеет наибольшие шансы получить статус обязательного претендента на титул.

Напомним, ранее Мбилли уничтожил Сулецкого в дебюте боя за титул временного чемпиона WBC.