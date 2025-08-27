Олег Гончар

Член тренерского штаба обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) Берни Дэвис опроверг слухи о том, что чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) является спарринг-партнером Кроуфорда перед боем с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО). Об этом он рассказал MillCity Boxing.

«Дураки думают, что мы используем Шакура как спарринг-партнера. Он просто приезжает потусить. Шакур спарринговал с другим моим боксером, но не с Баду. Наш тренер года Брайан Макинтайр не будет готовить Кроуфорда к Канело с помощью боксера легкого веса». Берни Дэвис

Дэвис отказался назвать спарринг-партнеров Кроуфорда, но подчеркнул, что Альварес — уникальный соперник с высоким боксерским IQ, которого сложно имитировать.

Бой Кроуфорд – Альварес состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.