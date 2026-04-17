Александр Сукманский

Spartabox Faniian Promotions подала апелляцию во Всемирную боксерскую организацию (WBO) по поводу результата боя Арама Фанияна с Игнасио Иррибареном.

Компания предоставила необходимые медицинские документы, которые подтверждают, что аргентинский боксер после удара по затылку 4 апреля в Броварах не имел объективных причин прекращать поединок. По свидетельствам врачей, состояние здоровья Иррибарена после девяти раундов было даже лучше, чем обычно у боксеров, которые провели полноценный бой.

Основываясь на правилах WBO, промоутерская компания обратилась в Комитет по рассмотрению жалоб с просьбой отменить дисквалификацию Арама Фанияна и назначить немедленный реванш. Альтернативно, если Комитет сочтёт предоставленные доказательства достаточными, Spartabox Faniian Promotions готова принять решение о изменении результата боя через подсчёт очков на момент 9-го раунда.

Spartabox Faniian Promotions уверена в несправедливости дисквалификации Арама Фанияна. Компания верит в возможность изменения результата и работает над этим. Организаторы пообещали сообщить о решении WBO после рассмотрения апелляции.