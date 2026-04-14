Джас Матур, генеральный директор компании Manny Pacquiao Promotions, для The Ring назвал сроки окончательного согласования реванша Флойда Мейвезера-младшего (50-0, 27 KO) против Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO).

Позвольте спросить вот что. Какой дедлайн? Очевидно, Netflix уже объявил... Какой окончательный дедлайн, чтобы решить эту ситуацию?

«Сегодня, 14-е. До конца рабочего дня.

Слушайте, мы движемся вперед. Пока вокруг него есть разумные люди, способные оценить масштаб этой возможности, они смогут заработать ему кучу денег — больше, чем он заработал за последние 5 лет».

Итак, если я правильно понимаю: если до завтра эта ситуация не решится в вашу пользу – и в пользу Netflix – тогда начнется судебный процесс?

«Послушайте, это не совсем в наших руках, и не в моей компетенции об этом говорить... здесь задействовано много сторон. Но все, что я могу сказать: мы движемся вперед в этом вопросе. У нас есть действующий контракт, и, знаете, я считаю, что здравый смысл всё же победит. Мы на это надеемся».

Напомним, стриминговая платформа Netflix анонсировала эту встречу как «первый профессиональный поединок в «Сфере». Позже Мейвезер сказал, что бой будет выставочным, затем появилась информация об отмене боя.

Первый бой Мэнни и Флойда состоялся в мае 2015 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал американец. Реванш должен пройти 19 сентября.