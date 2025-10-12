Стальченко одержал победу в Польше
Поединок в Белостоке завершился единогласным решением судей.
около 1 часа назад
Виталий Стальченко
В Белостоке (Польша) украинский проспект первой тяжелой весовой категории Виталий Стальченко (12-1, 7 КО) одержал победу над представителем Боснии и Герцеговины Джемалом Бошняком (7-11-1, 4 КО).
Украинец имел преимущество над джорнименом в восьмираундовом бою, но не смог его нокаутировать.
Стальченко одержал победу со счетом 79:73, 79:73, 80:72.
После спорного поражения от Цотне Рогавы Стальченко выиграл уже два поединка. Ранее он в Тбилиси победил нокаутом в первом раунде Мухиддина Раджапбаева.
Поделиться