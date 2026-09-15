Владимир Кириченко

Всемирный боксерский совет (WBC) на своем официальном сайте сообщил, что поляк Михал Чесляк (28-2, 22 КО) официально получил статус чемпиона мира WBC в тяжелом дивизионе.

До этого он был обладателем временного титула.

WBC также сообщила, что объединенный чемпион WBA и WBO в тяжелом весе американец Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) является обязательным претендентом на титул польского боксера.

Ожидается, что унификация поясов состоится 12 декабря.

Согласно решению организации, победитель этого боя впоследствии будет обязан встретиться с чемпионом в тяжелом весе по версиям The Ring и Zuffa Джеем Опетаей (31-0, 24 КО).

Предыдущим чемпионом был Ноэль Микаелян. WBC хотела, чтобы он провел защиту против Бенавидеса, однако он сражался с Опетаей, поэтому его лишили титула.