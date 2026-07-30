Владимир Кириченко

Команды чемпиона WBC в тяжелом дивизионе немца Ноэля Микаэляна (28-3, 12 KO) и обладателя титулов WBA и WBO американца Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 KO) близки к подписанию контракта по проведению объединительного поединка.

Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера Самсона Левковича.

По его словам, стороны уже устно согласовали все условия, и в настоящее время не хватает только подписи самого Микаэляна.

Наиболее вероятным местом проведения поединка является Лас-Вегас. Также среди возможных вариантов остаются Финикс и Лос-Анджелес.

Напомним, последний раз 29-летний американец выходил на ринг в мае этого года, когда нокаутировал Хильберто Рамиреса (48-2, 30 KO).

35-летний армянин, в свою очередь, победил единогласным решением судей (115-111 и дважды по 116-110) Баду Джека (29-4-3, 17 КО) в декабре.

Ранее Бенавидес назвал условие для проведения боя с Усиком.