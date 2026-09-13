Владимир Кириченко

В ночь на 13 сентября в Лас-Вегасе состоялся поединок между чемпионом Zuffa и The Ring в тяжелом дивизионе Джеем Опетаей (31-0, 24 KO) и обладателем титула WBC Ноелем Микаеляном (28-4, 12 KO).

Австралиец на шоу Zuffa Boxing в Лас-Вегасе победил своего соперника техническим нокаутом в 9-м раунде.

OPETAIA'S POWER 🔥



Jai Opetaia took Noel Mikaelian out while he was still standing 😤#GarciaBenn | Live NOW on @ParamountPlus and @DAZNBoxing 🥊 pic.twitter.com/4Cy2ErdMal — Ring Magazine (@ringmagazine) September 13, 2026

За несколько часов до начала вечера бокса появились слухи, что на кону также будет стоять титул регулярного чемпиона WBA, однако при объявлении результата Опетаю назвали обладателем только тех поясов, которые ему принадлежали и до этого.

Микаелян при этом остался чемпионом WBC, так как совет отказался санкционировать бой.

Напомним, Райан Гарсия уничтожил Конора Бенна в титульном бою на шоу в Лас-Вегасе.