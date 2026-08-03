«Наносит больше ударов, чем Усик»: Майк Тайсон выделил преимущество Бенавидеса
Бывший чемпион мира оценил боксерский стиль украинца
Легендарный американский боксер Майк Тайсон оценил навыки Александра Усика (25-0, 16 КО) и сравнил его стиль с чемпионом в трех дивизионах Дэвидом Бенавидесом (32-0, 25 КО).
В разговоре с изданием The Ring экс-чемпион отметил скорость обоих боксеров, однако обратил внимание на разницу в их комбинационной работе:
Усик — не природный супертяжеловес. Он боец крузервейта, быстрый и ловкий, с быстрыми руками, как и Бенавидес. Я думаю, что Бенавидес наносит больше ударов, чем Усик. Он наносит больше ударов, когда выполняет свои комбинации.
Бенавидес проведет объединительный поединок в бывшем дивизионе Усика.