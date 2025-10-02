Олег Гончар

Активист Сергей Стерненко в интервью Бомбардиру резко раскритиковал украинского боксера Василия Ломаченко за его позицию по поводу войны.

По словам Стерненко, Ломаченко не осуждает российские обстрелы Одессы, не называет агрессора и сохраняет видео с благодарностью "вежливым людям" (российским террористам) в Instagram.

«Иногда лучше молчать. У него голова для того, чтобы есть, но не для размышлений, очевидно». Сергей Стерненко

Стерненко отметил, что Ломаченко, как патриот города, до полномасштабной войны выходил на ринг с флагом Белгород-Днестровского, но без украинского флага. На третьем году войны боксер избегает четкой позиции по поводу российских атак на свой город.

Стерненко подчеркнул, что Ломаченко, как фигура с мировым именем, несет большую ответственность за свои действия.

Также Стерненко добавил, что Ломаченко следует ограничить выезд за границу, так как он продолжает посещать США и общаться с лицами, связанными с агрессором.

