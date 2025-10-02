Бывший соперник Ломаченко: «Британский бокс переживает серьезный кризис»
Кролла обеспокоен состоянием дел
38 минут назад
Фото: Matchroo
Экс-чемпион мира Энтони Кролла в интервью One on One Boxing высказался о состоянии дел в боксе в Великобритании:
На мой взгляд, британский бокс сейчас переживает серьезный кризис. Шоу на маленьких аренах фактически уничтожены из-за боев элиты в Саудовской Аравии, а количество крупных турниров в Великобритании сократилось вдвое, если не больше. Раньше мы получали несколько шоу в месяц на (больших) платформах. Сейчас я серьезно обеспокоен.
