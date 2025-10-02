Олег Гончар

Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в интервью Бомбардиру рассказал, как к его земляку, экс-чемпиону мира Василию Ломаченко относятся в родном Белгород-Днестровском.

По словам Стерненко, после начала полномасштабного российского вторжения в Белгород-Днестровском многие люди разочаровались в Ломаченко.

Очень по-разному, но он серьезно потерял авторитет. Из того, что я вижу, даже по местным группам, местным каналам, в комментариях – Васю уже каждый второй проклинает. То есть отношение к нему изменилось. Я тебе скажу, и ко мне частично отношение изменилось, потому что увидели, кто есть кто, кто чем занимается. Сергей Стерненко

Напомним, ранее у Стерненко и Ломаченко был конфликт с обоюдными оскорблениями.