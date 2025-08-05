Чемпион мира WBC в легком дивизионе американец Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) поделился мыслями о бое между чемпионом WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«Я считаю, что учитывая стиль Канело и то, как он боксирует, Кроуфорд – единственный, кто мог бы его победить.

То, что Терренс – левша, немного усложняет дело для Канело. Мне кажется, Сауль имеет определенные проблемы с левшами – я это увидел в бою с Джоном Райдером. Он выглядел не слишком хорошо. Просто Канело дрался с левшой, и это сделало бой немного сложнее».