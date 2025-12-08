Стивенсон о пиковом Ломаченко: «Он был таким крутым»
Чемпион WBC в легком весе признал величие украинца на пике
около 1 часа назад
Шакур Стивенсон
Непобежденный чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) высказался о уровне Василия Ломаченко на пике.
Стивенсон, который неоднократно критиковал Ломаченко за «уклонение» от боя, признал величие украинца. Ранее американец обвинял Василия в страхе перед ним, но теперь подчеркнул его доминирование в легком и полулегком весах.
«Праймовый Лома был таким крутым».
Ломаченко завершил карьеру в 2025 году. В последний раз он бился в мае 2024-го, победив Джорджа Камбососа единогласным решением и завоевав титул IBF.
Стивенсон готовится к бою с Теофимо Лопесом в январе 2026-го.