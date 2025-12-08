Олег Гончар

Непобежденный чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) высказался о уровне Василия Ломаченко на пике.

Стивенсон, который неоднократно критиковал Ломаченко за «уклонение» от боя, признал величие украинца. Ранее американец обвинял Василия в страхе перед ним, но теперь подчеркнул его доминирование в легком и полулегком весах.

«Праймовый Лома был таким крутым». Шакур Стивенсон

Ломаченко завершил карьеру в 2025 году. В последний раз он бился в мае 2024-го, победив Джорджа Камбососа единогласным решением и завоевав титул IBF.

Стивенсон готовится к бою с Теофимо Лопесом в январе 2026-го.