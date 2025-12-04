Владимир Кириченко

Обладатель титула WBA во втором полулегком дивизионе Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) для The Ariel Helwani Show поделился прогнозом на бой чемпиона WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО) и обладателя пояса WBC в легком весе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО).

«Это отличный бой. Я не могу дождаться, когда он состоится. Думаю, Шакур победит. Считаю, это откроет путь к будущему мегабою между мной и Шакуром».

Напомним, поединок между Теофимо и Шакуром состоится 31 января 2026 года и станет главным событием вечера бокса The Ring VI в Нью-Йорке. Событие буде трансфироваться DAZN.