Легендарный Тони удивил прогнозом на реванш Пакьяо – Мейвезер
Джеймс не знает, в какой форме сейчас Флойд
около 4 часов назад
Фото: Boxing Scene
Легенда бокса Джеймс Тони поделился своими ожиданиями от реванша Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) и Флойда Мэйвезера (50-0, 27 KO). Американца цитирует vringe.com:
В реванше, с учетом их последнего боя, я бы поставил на Мэнни Пакьяо. Из-за его движений – он по-прежнему превосходно двигается. А Флойда я давно не видел в деле. Он не выходил на ринг уже лет десять, поэтому я не знаю, что у него осталось.
Напомним, что реванш должен пройти в Лас-Вегасе, штат Невада, США.