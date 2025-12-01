Олег Гончар

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) в Twitter прокомментировал назначение боя против чемпиона WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО).

Шакур заявил, что многие ринулись вперед в начале карьеры, но те «спринтеры» уже выдохлись, тогда как он держит свой темп и продолжает двигаться к цели — стать чемпионом в четвертой весовой категории.

Бой с Лопесом состоится 31 января 2026 года в Нью-Йорке.

28-летний Стивенсон уже владел титулами в полулегком, втором полулегком и легком (WBC) весах. Победа над Лопесом сделает его чемпионом в четвертой категории.