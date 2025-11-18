Обладатель титула WBC в легком дивизионе американец Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) рассказал о спарринге с чемпионом WBC и WBO во втором наилегчайшем весе Джесси Родригесом (22-0, 15 КО) во время подготовки к Олимпийским играм-2016.

«На самом деле я спарринговал с Джессой Родригесом, когда готовился к Олимпийским играм (2016 – прим.). Я спарринговал с ним… И этот малый нанес мне хороший удар по корпусу.

Я подумал: «Черт побери, как этот маленький парень бьет сильнее, чем люди моего веса?» Это меня сбило с толку, этот парень силен для своего размера. Я всегда знал, какой он особенный».