Олег Гончар

Судья окружного суда Балтимора выдала ордер на арест чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) за нарушение условий пробации.

Решение принято менее чем через неделю после его задержания по другим обвинениям, связанным с домашним насилием, сообщает The Baltimore Banner.

31-летний боксер находится на пробации по делу о наезде и побеге с места ДТП, произошедшем в 2020 году в Балтиморе. Тогда пострадали четверо людей, в том числе беременная женщина. Именно в рамках этого дела суд признал, что Дэвис нарушил условия надзора.

На прошлой неделе Дэвиса задержали после двухнедельных поисков по обвинениям в избиении, незаконном лишении свободы и попытке похищения. После ареста боксер внес залог и был освобожден.

Адвокат спортсмена Прюетт в судебных документах подчеркнул, что Дэвис соблюдал все требования: своевременно являлся на вызовы, сообщал об аресте и оставался во Флориде. По мнению защиты, удержание его в Мэриленде лишь осложнит соблюдение условий и помешает подготовке к судебным заседаниям во Флориде.

Отдельно отмечается, что в октябре 2025 года против Дэвиса подали гражданский иск по делу о насилии в отношении женщин. В обращении говорилось о насильственном нападении и похищении его бывшей девушки Кортни Россел на её рабочем месте, с подробным описанием удушения, угроз и физического насилия.