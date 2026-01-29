Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) был арестован через две недели после выдачи ордера. Боксер обвиняется в избиении, что стало уже пятым случаем задержания в его карьере.

Первый арест Дэвиса произошел в сентябре 2018 года в Вашингтоне из-за драки с другим человеком. Позже он неоднократно попадал в полицию по обвинениям в домашнем насилии.

Предыдущий случай произошел в июле прошлого года, когда Дэвиса арестовали также за домашнее насилие.

Полиция США объявила Джервонту в розыск.