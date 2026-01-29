Пятый арест в карьере: Дэвис снова оказался в полиции
Американский боксер ранее неоднократно фигурировал в делах о домашнем насилии
43 минуты назад
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) был арестован через две недели после выдачи ордера. Боксер обвиняется в избиении, что стало уже пятым случаем задержания в его карьере.
Первый арест Дэвиса произошел в сентябре 2018 года в Вашингтоне из-за драки с другим человеком. Позже он неоднократно попадал в полицию по обвинениям в домашнем насилии.
Предыдущий случай произошел в июле прошлого года, когда Дэвиса арестовали также за домашнее насилие.
Полиция США объявила Джервонту в розыск.
Поделиться