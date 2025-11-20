Джейк Пол — о Дэвисе: «Потерял самый большой гонорар в жизни»
Видеоблогер и боксер заявил, что Джервонта навредил своей репутации
22 минуты назад
Видеоблогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) на своем YouTube-канале отреагировал на отмененный бой с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО), который должен был состояться 14 ноября в Майами.
По словам Пола, команда была готова принять проблемы Дэвиса с законом в прошлом, однако новые обвинения все изменили.
У него уже были аресты и обвинения, но прошлое есть прошлое — мы это приняли. Но когда человек снова возвращается к таким поступкам, совершает домашнее насилие — он выбывает из игры. Точка.
Он также отметил, что Дэвис «потерял самый крупный гонорар в своей карьере и испортил отношения с одной из крупнейших стриминговых платформ мира».
Бой между Полом и Дэвисом был официально отменен после обвинений боксера в нападении на девушку. Его заменит экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (28–4, 25 KO).
Поединок Джошуа — Пол состоится 19 декабря в Майами.
