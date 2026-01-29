Олег Гончар

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал официальное объявление поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и российским боксером супертяжелого веса Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 КО), сообщает Sky Sports.

По словам Сулеймана, как экс-чемпион, Фьюри имеет все соответствующие права и привилегии, а победитель этого боя гарантированно получит высокую позицию в рейтинге WBC. Глава организации напомнил, что Махмудов ранее владел титулами WBC International и Silver, отметив его физическую мощь и силу, а также назвал поединок интересным вызовом для британца после длительного перерыва в карьере.

Сулейман отдельно подчеркнул значение Фьюри для мирового бокса. Он назвал британца сенсационным амбассадором спорта, который имеет огромную армию болельщиков и остается конкурентоспособным даже после перерывов. По его мнению, жизнь Фьюри без бокса невозможна, а сам он еще долго будет оставаться на ринге.

Он преодолел огромные трудности, как в боксе, так и с зависимостями. Он вернулся и стал чемпионом, нокаутировав Уайлдера, а затем имел прекрасный чемпионский путь, мотивируя и влияя на многих людей по всему миру. Это просто невероятная история. Он тот, кто воплощает лучшее в боксе. Маурисио Сулейман

Поединок между Фьюри и Махмудовым состоится 11 апреля в Великобритании.