Известный американский тренер Роберт Гарсия высказался о бое Александра Усика (24-0, 15 KO) с Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 KO). Наставника цитирует fightnews.info:

Это прикольный поединок. Есть и большие бои, но Усик заслужил положение, в котором может просить поединки, которые он хочет, выбирая соперников. Это будет большой бой. Вайлдер опасен, у него отличная правая рука, потрясающая мощь. Так что это будет вызов, но мне нравится этот бой. Я посмотрю его.

Я считаю, что Усик — невероятный талант, и он выиграет этот бой, но это все равно будет вызов, потому что ему нужно будет остерегаться мощи правой руки Вайлдера. Так что это будет хороший вызов, на который мы захотим посмотреть. И в течение боя мы с волнением будем смотреть, сможет ли Вайлдер донести удар справа. Но Усик обладает навыками и талантом.

Он заслужил выбрать бой, который хочет провести. И это действительно большой поединок. Болельщики его посмотрят, так что я с нетерпением его жду.