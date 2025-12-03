Олег Шумейко

Обладатель титулов WBC/WBA/IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью FightHubTV рассказал, с кем из легенд бокса хотел бы проверить себя:

С величайшим, с Мухаммедом Али. Просто спарринг, не бой. Александр Усик

Отметим, что украинец неоднократно выделял Мухаммеда Али как лучшего бойца в истории бокса.

