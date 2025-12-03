Усик назвал легенду прошлого, с которой хотел бы разделить ринг
Украинец признался, что не хотел бы поединка с Мухаммедом Али
Обладатель титулов WBC/WBA/IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью FightHubTV рассказал, с кем из легенд бокса хотел бы проверить себя:
С величайшим, с Мухаммедом Али. Просто спарринг, не бой.
Отметим, что украинец неоднократно выделял Мухаммеда Али как лучшего бойца в истории бокса.
Напомним, что Деонтей Уайлдер хочет получить детали относительно боя с Усиком.
