Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) в Instagram объявил о завершении «пенсии».

«2026-й — это тот год, когда я возвращаюсь. Долго был вне дел, но теперь я вернулся. Мне 37 лет, и я все еще сражаюсь. Нет ничего лучше, чем бить мужчин в лицо и получать за это деньги». Тайсон Фьюри

Британец завершил карьеру в январе 2025 года после двух подряд поражений от Александра Усика — в мае и декабре 2024-го. Это было уже не первое и не второе «завершение карьеры» от Фьюри. Ранее он объявлял об уходе после побед над Уайлдером и Уайтом, но возвращался.

В 2026-м году Фьюри должен провести два поединка. Второй будет против Энтони Джошуа.

Напомним, Усик – Вордли и Джошуа – Фьюри – в списке самых ожидаемых боёв 2026 года.