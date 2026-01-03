Усик – Вордли и Джошуа – Фьюри – в списке самых ожидаемых боев 2026 года от The Ring
Известное издание не забыло о двух японцах
Авторитетный журнал The Ring опубликовал вишлист боксерских поединков на 2026 год.
Среди них – объединительный бой между Александром Усиком и Фабио Вордли, мегабой британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, поединок Джея Опетаи против Хильберто Рамиреса в крузервейте и японское дерби Наоей Иноуэ и Дзунто Накатани.
10 самых желанных поединков 2026 года от The Ring:
Сверхтяжелый вес: Александр Усик против Фабио Вордли
Сверхтяжелый вес: Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа
Тяжелый вес: Джей Опетая против Хильберто Рамиреса
Полутяжелый вес: Дмитрий Бивол против Дэвида Бенавидеса
Второй средний вес: Хамза Шираз против Диего Пачеко
Первый средний вес: Джарон Эннис против Верджила Ортиса
Полусредний вес: Конор Бенн против Райана Гарсии
Полусредний вес: Лорен Прайс против Микаэлы Маер
Легкий вес: Кэролайн Дюбуа против Элиф Нур Турхан
Полулегкий вес: Наоя Иноуэ против Дзунто Накатани
Напомним, в Британии поставили Усика на 3-е место в рейтинге лучших боксеров 2025 года.
