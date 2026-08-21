Владимир Кириченко

Обладатель титула WBA в полусреднем дивизионе Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) и бывший чемпион мира в легком и первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-2, 13 КО) провели битву взглядов.

Поединок состоится 22 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Бой будет доступен в формате PPV на платформах Prime Video и DAZN.

2 MORE DAYS UNTIL ROLLY VS TEOFIMO LIVE ON DAZN AUGUST 22‼️



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На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, который принадлежит Ромеро.

В мае 2025 года Роландо выиграл бой у Райана Гарсии единогласным решением судей. Лопес в феврале проиграл Шакуру Стивенсону в бою за титул WBO в первом полусреднем весе.

Напомним, Лопес подписал эксклюзивный контракт с DAZN.