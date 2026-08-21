Теофимо и Ромеро провели битву взглядов перед очным поединком в Лас-Вегасе
На кону противостояния будет стоять титул WBA
Ромеро и Лопес / Фото - Yahoo
Обладатель титула WBA в полусреднем дивизионе Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) и бывший чемпион мира в легком и первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-2, 13 КО) провели битву взглядов.
Поединок состоится 22 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Бой будет доступен в формате PPV на платформах Prime Video и DAZN.
На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, который принадлежит Ромеро.
В мае 2025 года Роландо выиграл бой у Райана Гарсии единогласным решением судей. Лопес в феврале проиграл Шакуру Стивенсону в бою за титул WBO в первом полусреднем весе.
Напомним, Лопес подписал эксклюзивный контракт с DAZN.