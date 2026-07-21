Теофимо Лопес подписал эксклюзивный контракт с DAZN
Следующий бой экс-чемпион мира проведет 22 августа против Роландо Ромеро
около 3 часов назадПодписаться в
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Теофимо Лопес (22-2, 13 КО) заключил прямой контракт на несколько поединков с платформой DAZN.
Соглашение подписано через собственную компанию боксера Takeover Promotions LLC, которую он основал в 2026 году. Стриминг договорился с американцем напрямую, обойдя традиционные промоутерские компании, что является редкостью для современного бокса.
Дебютный бой по этому соглашению Лопес проведет 22 августа против чемпиона WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).
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