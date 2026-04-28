Денис Седашов

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Теофимо Лопес (22-2, 13 КО) в интервью на YouTube-канале Boxing King Media резко отреагировал на выбор следующего соперника для британского супертяжа Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

Американский боксер выразил недовольство тем, что вместо ожидаемого мегасражения против Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), Эй Джей проведет поединок с малоизвестным албанцем Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО).

Итак, мы в следующем поединке не увидим бой против Тайсона Фьюри. Это разминочный бой. Он уже провел разминочный бой с Джейком Полом. Что за ерунда? Ну хорошо. Ведь он сказал, что он здесь хозяин, он здесь босс, так что он устанавливает правила. Теофимо Лопес

Для Джошуа это будет первый бой после тяжелой психологической и физической паузы. В декабре 2025 года, вскоре после победы над Джейком Полом, Эй Джей попал в ДТП, в которой погибли двое его тренеров.