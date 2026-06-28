Лопес и Ромеро проведут бой в конце лета
Бой предварительно запланирован в Лас-Вегасе
12 минут назадПодписаться в
Обладатель титула WBA в полусреднем дивизионе Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) и бывший чемпион мира в легком и первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-2, 13 КО) договорились о поединке. Об этом сообщает Майк Коппинджер.
Поединок предварительно запланирован на 22 августа в Лас-Вегасе.
На кону боя будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, который принадлежит Ромеро. По информации источников, Лопес и его команда заключили соглашение непосредственно с DAZN.
Сам Лопес во время трансляции подтвердил, что его следующим соперником станет Ромеро.
В мае 2025 года Роландо победил Райана Гарсию единогласным решением судей.
Лопес в феврале проиграл Шакуру Стивенсону в бою за титул WBO в первом полусреднем весе.
Ранее отец Лопеса обвинил сына в поражении от Стивенсона.