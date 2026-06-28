Владимир Кириченко

Обладатель титула WBA в полусреднем дивизионе Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) и бывший чемпион мира в легком и первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-2, 13 КО) договорились о поединке. Об этом сообщает Майк Коппинджер.

Поединок предварительно запланирован на 22 августа в Лас-Вегасе.

На кону боя будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, который принадлежит Ромеро. По информации источников, Лопес и его команда заключили соглашение непосредственно с DAZN.

Сам Лопес во время трансляции подтвердил, что его следующим соперником станет Ромеро.

Rolly Romero and Teofimo Lopez have agreed to a deal to fight for Romero’s WBA welterweight title, sources tell The @ringmagazine.



The fight is being targeted for Aug. 22 in Las Vegas. Lopez and his team did the deal directly with DAZN, sources said. Lopez confirmed tonight on… pic.twitter.com/akZRodsVhT — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 28, 2026

В мае 2025 года Роландо победил Райана Гарсию единогласным решением судей.

Лопес в феврале проиграл Шакуру Стивенсону в бою за титул WBO в первом полусреднем весе.

Ранее отец Лопеса обвинил сына в поражении от Стивенсона.