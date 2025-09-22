Олег Гончар

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 KO) заявил, что вскоре будет объявлено о его бое с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 KO), сообщает Bad Left Hook.

«Я снова направляюсь в Вегас и уже не могу дождаться встречи с Шакуром в ринге. Официальное объявление о бое будет очень скоро, подробности опубликуют на этой неделе. Звучат версии про январь или февраль, но я за то, чтобы провести поединок уже в январе — зачем откладывать?» Теофимо Лопес

В последний раз Лопес выходил на ринг в мае 2025 года, победив Арнольда Барбосу. Стивенсон в июле одолел временного чемпиона WBC Уильяма Сепеду. Ожидается, что бой может состояться в начале 2026 года.