Чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) отреагировал на слова своего соотечественника чемпиона WBC в легком дивизионе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО), который назвал его «маленьким».

«Будет приятно, когда этот «малый» сделает из тебя свою «маленькую сучку» в январе.

Советую тебе употребить весь SNAC (спортивное питание для повышения продуктивности – прим.), что сможешь, – даже это не поможет».