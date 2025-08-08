Лопес жестко ответил на оскорбления Шакура: звезды бокса готовятся к бою
Словесная перепалка не утихает
16 минут назад
Шакур и Лопес / Фото - Yahoo
Чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) отреагировал на слова своего соотечественника чемпиона WBC в легком дивизионе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО), который назвал его «маленьким».
«Будет приятно, когда этот «малый» сделает из тебя свою «маленькую сучку» в январе.
Советую тебе употребить весь SNAC (спортивное питание для повышения продуктивности – прим.), что сможешь, – даже это не поможет».
Ранее Шакур вызвал на бой Теофимо.
Напомним, Лопес хочет провести два поединка до января 2026 года.