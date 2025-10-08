Олег Гончар

Австралийский боксер Тим Цзю объявил о переезде в Лос-Анджелес, где он будет жить и тренироваться. Об этом 29-летний спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети.

«Приземлился в Лос-Анджелесе и готов начать работу». Тим Цзю

В конце сентября Цзю также анонсировал смену тренерского штаба и переезд из Австралии в США.

Тим является сыном бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Кости Цзю.

