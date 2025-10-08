Олег Гончар

Журналист и инсайдер Ден Рафаэль сообщил, что Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО) 23 октября перенесет операцию на левом локте.

По его словам, травма не получена во время поединка против Теренса Кроуфорда, сообщает Boxing News.

Альварес только что провел чрезвычайно тяжелый бой и сильно измотался, что является следствием его 20-летней карьеры. Рафаэль отметил, что левую руку Канело нагружал множество раз — во время боев, спаррингов и тренировок День Рафаэль

Канело должны удалить свободные частицы из левого локтя, из-за чего возвращение на ринг будет отложено на несколько месяцев. Журналист выразил сомнение, что Альварес выступит уже в феврале, как ранее планировалось, и предположил, что боксер не будет торопиться с восстановлением.

