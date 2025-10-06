Денис Седашов

Брайан Макинтайр, тренер абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), прокомментировал победу своего подопечного над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO), которую он одержал 13 сентября на стадионе Allegiant в Лас-Вегасе. Слова приводит talkSPORT Boxing.

После уверенной победы единогласным решением судей тренер признался, что результат не стал для него сюрпризом:

Это было легко. Все прошло именно так, как мы и ожидали. Теренс сделал всё по плану — работал на ближней дистанции, двигался, контролировал бой. Мы знали, что справимся. Брайан Макинтайр

Тренер добавил, что Кроуфорд четко выполнил тактическую установку и еще раз подтвердил свой статус одного из лучших боксеров современности.

Тренер Кроуфорда ответил, сколько еще поединков Терренс проведет после победы над Канело.