Олег Гончар

Отец и тренер чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса (30-0, 24 КО) Хосе Бенавидес-старший в интервью Fight Hub TV поделился мыслями о победе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Вот почему он просил 200 миллионов долларов (за бой с нами), потому что знал, что это большой риск». Хосе Бенавидес

Бенавидес-старший признался, что ожидал нокаута от Канело, учитывая разницу в трех весовых категориях, но все равно признал заслуги Альвареса, отметив, что его достижения трудно повторить.

По словам тренера, Сауль физически изношен из-за интенсивных тренировок, что повлияло на его реакцию в бою.

