Отец Бенавидеса заявил, почему Альварес на самом деле проиграл Кроуфорду
Тренер Бенавидеса ожидал нокаута от Альвареса
15 минут назад
Кроуфорд - Альварес
Отец и тренер чемпиона WBC в полутяжелом весе Давида Бенавидеса (30-0, 24 КО) Хосе Бенавидес-старший в интервью Fight Hub TV поделился мыслями о победе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
«Вот почему он просил 200 миллионов долларов (за бой с нами), потому что знал, что это большой риск».
Бенавидес-старший признался, что ожидал нокаута от Канело, учитывая разницу в трех весовых категориях, но все равно признал заслуги Альвареса, отметив, что его достижения трудно повторить.
По словам тренера, Сауль физически изношен из-за интенсивных тренировок, что повлияло на его реакцию в бою.
