Перис Фьюри, жена бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), уточнила собственные высказывания из документального фильма о британском боксере и подчеркнула, что врачи никогда не диагностировали у ее мужа шизофрению. Слова приводит Mirror.

Я хочу уточнить свои слова из оригинальной версии документального фильма о Тайсоне Фьюри. Я упомянула разговор, который произошёл много лет назад, когда мы обсуждали состояние Тайсона, и использовала слово "шизофреник".

Хотя у Тайсона действительно были некоторые симптомы, связанные с шизофренией, у него нет этого заболевания и ему никогда не ставили такой диагноз. Психическое здоровье — сложная тема, и не всегда легко подобрать правильные слова, особенно когда ты переживаешь это вместе с любимым человеком.