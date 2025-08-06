Денис Седашов

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (31-3, 21 КО), который начал профессиональную карьеру в 2011 году, стал одним из самых узнаваемых боксеров супертяжелого веса в мире. Он провел ряд громких поединков и заработал на них миллионы долларов.

Британец встречался на ринге с Энтони Джошуа, Дереком Чисорой (дважды), Оскаром Ривасом, Робертом Хелениусом, Джозефом Паркером и Мариушем Вахом.

По данным Celebrity Net Worth, в 2022 году его состояние оценивалось в примерно 8,75 миллиона долларов США. С тех пор сумма, вероятно, выросла — благодаря новым боям и сделкам со спонсорами.

Один из крупнейших гонораров Уайта — около 5 миллионов долларов за поединок против Александра Поветкина в августе 2020 года. Из-за карантинных ограничений тот бой прошел без зрителей — иначе доходы могли быть ещё больше.

В СМИ появилась информация о финансовых условиях боя между Диллианом Уайтом и Мозесом Итаумой (12-0, 10 КО), который состоится в ближайшее время.

По данным, Диллиан Уайт гарантированно получит 2,5 миллиона долларов США (примерно 1,8 млн фунтов стерлингов), тогда как гонорар Итаумы составит 1 миллион долларов (около 753 тысяч фунтов).

Кроме того, оба боксера имеют бонусные выплаты, которые зависят от продаж платных трансляций (PPV). Уайт может заработать еще 1 миллион долларов, а Итаума — дополнительные 500 тысяч долларов.

Таким образом, общий гонорар может составить до 3,5 миллиона долларов (2,6 млн фунтов) для Уайта и 1,5 миллиона долларов (1,1 млн фунтов) для Итаумы.

«Меня уже списали». Уайт пообещал сенсацию в бою против непобеждённого Итаумы.