Украинский боксер узнал имя соперника на шоу от компании Усика
Грандиозное мероприятие состоится 22 августа во Львове
Эльвин Алиев / Фото - Facebook
Украинский боксер Эльвин Алиев (2-0, 2 КО) проведет бой против француза Джеймса Лондиньера (4-3-1, 1 КО).
Бой пройдет 22 августа во Львове в рамках вечера бокса от Usyk 17 Promotions, главным событием которого будет бой Александра Хижняка (2-0, 2 КО) против аргентинца Дурвала Элиаса Палаcио (16-4-0) за титул WBA Gold International.
Также свои бои в рамках вечера бокса проведут Павел Ильюща, Дмитрий Ловчинский, Богдан Толмачёв, Николай Лактионов, Джамал Кулиев, Айдер Абдураимов, Матвей Ражба, Максим Рудик и Максим Зименко.
Первый титульный поединок Александра Хижняка: вечер Usyk 17 Promotions эксклюзивно на Киевстар ТВ