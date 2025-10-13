Украинский боксер супертяжелого веса Богдан Миронец (10-1, 5 KO) высказался о своем прогрессе и сравнении с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Хевивейтера цитирует vringe.com:

Все, чего я уже достиг, – результат только моего труда и усилий нескольких людей, которые верят в мой потенциал. Я уверен, что меня недооценивают как боксера в мире. Мой труд и мои навыки приведут меня к чемпионству. Это лишь вопрос времени. Я уже один из лучших в мире. Через 2-3 года, когда я достигну пика своей физической и технической формы, я стану лучшим.

Если кто-то сравнивает меня с Усиком, для меня это комплимент, но я не второй Усик. Я первый Миронец. У меня свой путь, без выдающейся любительской карьеры, без спонсоров, без грамотного медийного продвижения.