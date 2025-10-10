Британский тяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 KO) в интервью The Sun Sport высказался о потенциальной дуэли Александра Усика (24-0, 15 KO) и Мозеса Итумы (13-0, 11 KO):

Знаете что, Итама не должен соглашаться на бой с Усиком. Не верьте шумихе о том, что если вы выиграете, то будете невероятным. Нет, мы здесь строим что-то грандиозное, поэтому, если мы строим что-то грандиозное, мы не должны пытаться получить прибыль сразу и выводить его на следующий бой с Усиком.

Пусть он научится игре и делает это правильно, чтобы мы могли сосредоточиться на том, чтобы он выигрывал все правильным образом в нужное время. Мы не хотим торопить его и говорить: «Хорошо, ты нокаутировал 35 бойцов, которые не умеют драться». Нет.

Величайший спортсмен нашего поколения, Александр Усик, поразит его. Я люблю Мозеса, но не думаю, что он победит Усика, нет, никогда.