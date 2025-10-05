Денис Седашов

Британский боксер супертяжёлой весовой категории Мозес Итаума (13-0, 11 КО) принял решение по возможному бою с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова приводит secondsout.

После победы Усика над Дэниелом Дюбуа (22-3, 21 KO) в июле на стадионе Уэмбли Итаума заявлял, что был бы рад провести бой с украинцем. Однако теперь поединок придется отложить: британский боксер отказался от боя за статус обязательного претендента на пояс IBF против Фрэнка Санчеса, победа в котором открыла бы ему путь к бою с Усиком.

Фрэнк Санчес в своей карьере потерпел лишь одно поражение и одержал 18 нокаутов из 25 побед.

«Он бы подрался с Усиком хоть завтра». Адам Смит — об амбициях Мозеса Итаума.