Усик готовит новый бой! Известно, когда и с кем будет драться украинец
Сергей Лапин сообщил, что Александр выйдет в ринг против Уайлдера
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) планирует провести бой против Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).
По словам директора команды украинского боксера Сергея Лапина, бой планируют организовать в марте 2027 года на территории США.
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