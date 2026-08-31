Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 51) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2026 года.

В первом круге соревнований украинка в двух сетах уступила представительнице Японии Химено Сакацуме (WTA 144). Матч длился 1 час и 24 минуты.

Во время встречи Калинина допустила две двойные ошибки, не выполнила ни одной подачи навылет, реализовала один брейк-пойнт и проиграла четыре гейма на своей подаче.

US Open 2026. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Химено Сакацуме (Япония) — 3:6, 3:6

Украинка продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где будет выступать вместе с представительницей Венгрии Анной Бондар.

Свитолина – о старте на US Open-2026: «Была немного расстроена поражением в полуфинале микста».