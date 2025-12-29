Олег Гончар

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в Instagram прокомментировал трагедию, которая произошла с британским боксером Энтони Джошуа в Нигерии.

Автомобиль с Джошуа и его двумя тренерами столкнулся с грузовиком. Оба тренера Энтони погибли.

«Это невероятно большая утрата. Сина Гами и Роберт Лац были не просто частью команды Эй Джея, но и настоящими друзьями. Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал. Энтони, желаю тебе как можно скорее выздороветь. Держись, чемпион». Александр Усик

