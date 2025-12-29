Денис Седашов

Стали известны имена двух людей, которые погибли в аварии с участием бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29–4, 26 KO).

Как сообщает Home of Fight, погибшие — тренеры боксера Роберт Латц и Сина Гами. Они находились на передних сиденьях автомобиля Lexus, в то время как Джошуа ехал на заднем сиденье и получил только незначительные травмы.

Сина Гами был тренером Джошуа по физической подготовке. Роберт Латц был личным тренером боксера.

Авария произошла в Нигерии: внедорожник Lexus превысил скорость и врезался в грузовик.