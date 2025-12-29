Олег Гончар

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) находится в стабильном состоянии после серьёзной аварии в Нигерии.

Правительство штата Огун сообщило, что Джошуа и ещё один пассажир, который выжил, эвакуированы в специализированное медицинское учреждение в Лагосе. После осмотра врачи подтвердили стабильное состояние обоих — неотложного вмешательства не требуется. Джошуа в сознании и уже связался с семьёй.

Авария произошла из-за превышения скорости: Lexus, в котором ехал Джошуа с двумя тренерами, врезался в грузовик. Оба тренера погибли на месте.